Aperam Stainless Belgium signe un contrat d'achat d'électricité avec LRM

information fournie par Boursorama avec Media Services • 10.09.2025 • 12:25 •

A la suite de l'intrusion de drones dans l'espace aérien polonais, Varsovie en appelle à ses alliés de l'organisation transatlantique pour des consultations, en vertu d'un article utilisé à sept reprises dans l'histoire de l'Otan. Des échanges entre alliés pour ... Lire la suite