Aperam SA APAM.AS :
* APERAM STAINLESS BELGIUM SIGNE UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ AVEC LRM
* CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE PROVENANT DU PARC SOLAIRE DE KRISTAL EXPANSION
* L'EXTENSION REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE EUR 12 MLNS ET DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE EN NOV 2025
Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer