Aperam Stainless Belgium signe un contrat d'achat d'électricité avec LRM
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 11:48

Aperam SA APAM.AS :

* APERAM STAINLESS BELGIUM SIGNE UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ AVEC LRM

* CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE PROVENANT DU PARC SOLAIRE DE KRISTAL EXPANSION

* L'EXTENSION REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE EUR 12 MLNS ET DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE EN NOV 2025

(Rédaction de Gdansk)

