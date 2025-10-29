 Aller au contenu principal
Aperam : risque de double-top sous 33,6 puis 33,3E
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 09:46

Aperam retombe vers 32E (MM20) et accroit le risque de double-top court terme sous 33,6 puis 33,3E (les 9 et 27 octobre) puis moyen terme (sous 33,2E le 19 mars) : la validation de la figure se ferait sous 31,4E avec un 1er objectif à la baisse de 30,5E puis 28,7E (ex-zénith du 24 juillet).

APERAM
31,8000 EUR Euronext Amsterdam -2,87%
