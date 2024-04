Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: premières ventes de biochar sur la plateforme Patch information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé mardi avoir donné le coup d'envoi de son partenariat avec la plateforme de vente de crédits carbone Patch avec la commercialisation de 15.000 tonnes de biochar permettant d'éliminer le carbone.



Aperam BioEnergia, la filiale brésilienne de son activité de recyclage et renouvelables, indique avoir cédé dans un premier temps 8500 tonnes métriques sur la plateforme d'échange à des acheteurs au mois de janvier, puis 6500 tonnes en mars.



Le biochar du spécialiste de l'acier inoxydable provient du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée dans ses forêts situées dans la vallée de Jequitinhonha.



Cette substance - qui résulte du chauffage de déchets organiques agricoles ou forestiers sans oxygène - permet de stocker le carbone hors de l'atmosphère pendant des centaines, voire des milliers d'années.





