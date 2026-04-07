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Aperam maintient ses objectifs du premier trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:19

Jeudi soir dernier, Aperam a confirmé ses prévisions pour le premier trimestre de son exercice 2026. Sur cette période, l'Ebitda ajusté du producteur d'acier devrait être en hausse par rapport au quatrième trimestre 2025 (67 millions d'euros).

Le consensus compilé par Aperam pour l'EBITDA ajusté sur ce premier trimestre s'établit à 89 MEUR (moyenne). Son objectif d'atteindre les 200 MEUR d'Ebitda au premier semestre (réalisé en deux étapes sur le premier et le second trimestre) reste valable, malgré la récente hausse des coûts de l'énergie suite au conflit.

Au cours du premier trimestre, l'activité au Brésil a été marqué par une baisse saisonnière de la demande, tandis que les volumes en Europe ont connu une hausse saisonnière. "Les conditions de marché en Europe sont restées difficiles, mais les prix se sont légèrement améliorés grâce à la réduction des importations. Ces facteurs compensent la hausse généralisée du prix des matières premières", souligne Aperam.

En outre, le segment Alloys (Alliages) continue de générer un EBITDA élevé. Le résultat du premier trimestre est attendu en hausse par rapport au quatrième trimestre, conformément aux prévisions.

Aperam fait savoir également que sa dette financière devrait augmenter en raison des besoins classiques en fonds de roulement liés à la hausse d'activité au cours du premier et second trimestre. Toutefois, l'objectif de désendettement d'ici fin 2026 reste maintenu, sur la base des prix actuels des matières premières et des perspectives macroéconomiques.

A la Bourse de Paris, l'action Aperam grimpait de plus de 4% mardi matin dans le sillage de ces annonces.

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