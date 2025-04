Aperam: le titre trébuche après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Aperam s'enfonce dans le rouge jeudi à la Bourse de Paris, retombant à des plus bas d'un mois, après le point d'étape du groupe sur son activité du premier trimestre à l'occasion duquel il a évoqué une demande déprimée ainsi que des pressions persistantes sur les prix.



Vers 10h20, le titre du spécialiste de l'acier inoxydable décroche de plus de 4%, sous-performant largement les Bourses de Paris et d'Amsterdam, en baisse de respectivement 1,8% et 1,5% au même moment.



Dans un communiqué publié ce matin, Aperam a indiqué que la saisonnalité avait été 'normale' au premier trimestre, marquée par des volumes en hausse par rapport au quatrième trimestre grâce à la reconstitution des stocks.



La société souligne néanmoins que la demande demeure à des 'niveaux déprimés dans l'ensemble' entraînant une pression sur ses prix, ces derniers étant attendus en baisse par rapport à ceux du quatrième trimestre.



Le sidérurgiste évoque un effet de valorisation 'négatif' de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros sur ses comptes du premier trimestre.



Pour mémoire, l'entreprise avait déclaré au mois de février s'attendre pour le premier trimestre à un résultat opérationnel (Ebitda) de premier trimestre inférieur à celui du quatrième, qui était ressorti à 118 millions d'euros.



D'après un consensus fourni par le groupe, les analystes attendent actuellement en moyenne un Ebitda ajusté de 87 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année.



Depuis le début de l'année, l'action Aperam affiche encore un gain de 15%.





Valeurs associées APERAM 28,6800 EUR Euronext Amsterdam -4,65%