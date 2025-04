Aperam: le titre chute, l'endettement fait souci information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé mercredi s'attendre à un résultat opérationnel (Ebitda) de deuxième trimestre supérieur à celui enregistré sur les trois premiers mois de l'année, mais la perspective d'une augmentation concomitante de la dette semblait déstabiliser le marché.



Le fabricant d'aciers inoxydables a vu son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année progresser de 12,7% à 1,66 milliard d'euros à la faveur d'une augmentation de ses livraisons.



Celles-ci ont totalisé 575.000 tonnes sur le trimestre, à comparer avec 505.000 sur la même période de 2024.



En raison d'un mix/prix défavorable, son Ebitda ajusté s'est néanmoins tassé à 86 millions d'euros contre 116 millions d'euros au premier trimestre 2024.



Dans son communiqué, Aperam dit anticiper un Ebitda ajusté de deuxième trimestre au-dessus de celui du premier trimestre, mais déclare aussi s'attendre à ce que son endettement financier net augmente.



Avec l'acquisition de l'américain Universal, son endettement net a déjà grimpé à plus de 1,2 milliard d'euros à fin mars, contre 544 millions d'euros à la fin 2024, c'est-à-dire avant la finalisation du rachat du groupe.



Sur Euronext, l'action Aperam décrochait de plus de 7% mercredi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées APERAM 25,540 EUR Euronext Amsterdam -6,99%