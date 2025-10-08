 Aller au contenu principal
Aperam et Paris saluent la décision de Bruxelles sur l'acier
information fournie par AOF 08/10/2025 à 08:26

(AOF) - Aperam salue, dans un communiqué, " la proposition de la Commission européenne visant à créer un nouvel instrument destiné à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. " Le spécialiste de l'acier inoxydable " soutient pleinement l'approche de la Commission consistant à fixer les quotas d'importation à un niveau reflétant la part historique des importations sur le marché européen, avant la hausse artificielle provoquée " par ces surcapacités.

Aperam considère cette mesure comme essentielle pour rétablir un niveau acceptable d'utilisation des capacités et renforcer la compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne.

Le groupe salue en outre la décision de Bruxelles d'imposer un droit de douane de 50 % sur les importations dépassant ces quotas. " Cette mesure est jugée nécessaire pour protéger le marché européen contre le détournement des échanges commerciaux, en particulier après l'introduction d'un droit de douane similaire de 50 % sur les importations d'acier par les États-Unis, " explique Aperam.

Enfin, spécialiste de l'acier inoxydable soutient également l'introduction proposée d'une règle d'origine " fondre et couler ". " Cette règle améliorera la traçabilité, garantira la transparence quant à l'origine réelle de l'acier importé et contribuera à empêcher le contournement des nouvelles mesures ", précise-t-elle.

La France a également salué " la proposition de la Commission européenne de mettre en place un nouveau mécanisme de protection de l'industrie sidérurgique européenne contre les importations déloyales. " Paris " appelle le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen à une adoption rapide du nouveau règlement, afin que dès janvier 2026, ce cadre permette à la sidérurgie européenne de retrouver des taux d'utilisation sains et nécessaires pour assurer sa pérennité. "

La France restera attentive à ce que la Commission puisse élargir le périmètre de couverture aux produits encore non-couverts qui nécessitent d'être protégés : les canalisations en fonte, les aciers magnétiques à grains non-orientés, les fils tréfilés en acier inoxydable et la grenaille de fer notamment. Paris juge aussi important que la protection soit étendue vers l'aval des chaines de valeurs, pour éviter que les imports ne se reportent sur ces produits.

