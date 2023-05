Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: EBITDA divisé par trois au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Aperam publie un BPA de 1,83 euro au titre des trois premiers mois de l'année, en baisse de près de 24% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 127 millions d'euros, presque divisé par trois (-65%).



Toujours par rapport à la même période de 2022, le fabricant d'aciers inoxydables a vu son chiffre d'affaires diminuer de plus de 17% à 1,88 milliard d'euros, pour des expéditions en volume en repli de plus de 12% à 591.000 tonnes.



'Comme prévu, le trimestre a été difficile, en particulier pour l'Europe, en raison d'un déstockage continu et d'une fermeture planifiée de six semaines liée à l'investissement', commente le CEO Timoteo Di Maulo, qui pointe aussi des coûts liés à une grève.



Aperam prévoit que son EBITDA au deuxième trimestre 2023 progresse légèrement par rapport au premier trimestre, mais aussi que sa dette financière nette augmente de manière marginale par rapport au trimestre précédent (419 millions d'euros à fin mars).





