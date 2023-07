Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Aperam: distingué par l'agence EcoVadis information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - Le groupe d'aciers inoxydables et spéciaux Aperam annonce avoir reçu la médaille de platine de l'agence EcoVadis, sa note la plus élevée, le plaçant parmi les 1% les plus performants en matière de développement durable dans le monde.



'Les médailles EcoVadis identifient et notent les entreprises répondant à des critères spécifiques en matière d'environnement, de travail et de droits de l'homme, d'éthique et d'approvisionnement durable', précise-t-il.



Avec la certification ResponsibleSteel, Aperam souligne avoir été la première entreprise à recevoir la certification de toutes ses principales opérations de production d'acier inoxydable à l'échelle mondiale.