Aperam: chute après son avertissement sur résultat

(CercleFinance.com) - L'action Aperam chute de 7% dans des volumes d'échanges nourris lundi matin suite à l'avertissement lancé vendredi soir par le producteur d'acier inoxydable sur ses résultats de troisième trimestre.



Le groupe a revu vendredi soir à la baisse ses objectifs pour le trimestre en cours suite à des incidents survenus sur ses deux fonderies de Genk et Chatelet, en Belgique.



Alors qu'il envisageait jusqu'ici des volumes de production en légère hausse d'un trimestre à l'autre, ceux-ci sont désormais anticipé à des niveaux comparables entre les deuxième et troisième trimestres.



Du fait de la récente baisse des cours de l'acier, qui a entraîné une perte de valeur sur ses stocks, Aperam a également révisé à la baisse son objectif d'Ebitda ajusté pour le troisième trimestre.



Celui-ci est désormais attendu dans une fourchette allant de 15 à 20 millions d'euros, loin du consensus qui visait jusqu'ici autour de 70 millions de dollars et de sa précédente prévision d'un résultat simplement inférieur à celui du deuxième trimestre (103 millions d'euros).



'Au final, il s'agit du reflet d'un secteur à l'activité cyclique arrivé dans une phase de creux', commentent ce matin les analystes de Deutsche Bank, qui abaissent de 47 à 45 euros leur objectif de cours sur le titre.



La banque d'affaires allemande maintient néanmoins une recommandation d'achat sur Aperam, déclarant attendre à une inflexion au niveau de ses résultats suite à l'atteinte de ce point bas.





