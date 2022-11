Antin voit ses actifs sous gestion bondir de 42%

(NEWSManagers.com) - Le spécialiste du private equity en infrastructures, coté en Bourse depuis septembre 2021, continue de lever des fonds mais n’a enregistré aucune sortie au troisième trimestre.

Le non coté en Bourse se juge souvent sur sa capacité à encaisser des frais de gestion de façon récurrente. Antin Infrastructure Partners, entré sur la cote il y a un peu plus d’un an, n’échappe pas à cette règle et a annoncé vendredi 4 novembre détenir 29 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022, un montant en hausse de 42,5% sur un an et de 29,5% par rapport au 30 juin 2022.

Mais le chiffre qui compte est bien celui des actifs sous gestion générateurs de frais, soit 16,3 milliards d’euros, en hausse de 20,7% par rapport à fin septembre 2021 et de 19,5% par rapport au 30 juin 2022. Les frais sont en effet prélevés lors de la période d’investissement d’un fonds, soit la première moitié de sa durée de vie, avant de lancer la phase de liquidation des actifs où la rémunération est assurée par les plus-values de cession.

Antin a donc plusieurs levées de fonds sur le feu pour garantir cette récurrence de frais de gestion. Le fonds amiral de cinquième génération a ainsi collecté 6,8 milliards d’euros à date, et cherche à atteindre sa cible de 10 milliards d’euros avec un maximum, le «hard cap», de 12 milliards. A titre de comparaison, le quatrième millésime avait recueilli 6,5 milliards d’euros en 2020. Le fonds «NextGen», premier de sa gamme et pour lequel Antin a notamment recruté l’ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet afin d’investir dans la transition verte, compte 900 millions d’euros d’engagements sur 1,2 milliard d’euros visé. Antin estime dans son rapport trimestriel que cela démontre «une forte demande des investisseurs malgré un environnement de marché difficile».

L’activité se maintient

Autre indicateur typique du non coté : le niveau d’activité à l’achat et à la vente. La société a précisé que ses investissements s'étaient élevés à 3,1 milliards d'euros au cours de la période de douze mois achevée au 30 septembre 2022, contre 2,2 milliards un an avant, et que trois acquisitions ont eu lieu sur le troisième trimestre : deux sur le fonds amiral et un sur le fonds NextGen. «Tous les fonds ont continué à réaliser des performances conformes ou supérieures au plan», a indiqué Antin dans un communiqué, avec un multiple brut de 2,6 fois la mise pour le fonds amiral II de 2014, et 1,9 fois pour le fonds III de 2016.

Si Antin a encaissé 2,4 milliards d’euros de produits bruts de cession sur les 12 derniers mois avec deux sorties, en ligne avec les 2,3 milliards pointés un an avant, aucune n’a toutefois eu lieu lors du troisième trimestre.