Antin nomme Walid Damou directeur financier pour 2026
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 13:22
Succédant à Patrice Schuetz, qui a quitté récemment l'entreprise pour une nouvelle carrière, Walid Damou 'apporte une vaste expérience dans le financement des entreprises et les marchés privés', selon la société de capital-investissement spécialisée en infrastructures.
Walid Damou rejoint Antin après avoir travaillé chez CVC Capital Partners, où il était responsable du développement commercial et des relations avec les actionnaires. Auparavant, il a passé près de dix ans chez Morgan Stanley.
Valeurs associées
|10,7400 EUR
|Euronext Paris
|-2,19%
A lire aussi
-
La French Tech vient de franchir un cap historique : Mistral AI devient la première décacorne française, propulsée par une levée de fonds record de 1,7 milliard de dollars se dessine une ambition claire : rivaliser avec les mastodontes américains de l'intelligence ... Lire la suite
-
Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond": pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi lors de sa prise de fonctions ... Lire la suite
-
"C'est pas une sortie à la Mendès-France, mais en rase-campagne", ironise un cadre du camp présidentiel. Neuf mois après l'avoir supplanté, François Bayrou cède Matignon à Sébastien Lecornu, un échec pour le centriste qui devait forger des compromis au Parlement ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer