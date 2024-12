Antin Infrastructure Partners : son fonds V lève 10,2 milliards d’euros

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a annoncé avoir réalisé la plus importante levée de fonds dans le monde pour un fonds d’infrastructure en 2024. Son cinquième fonds flagship a dépassé son objectif cible pour atteindre un montant de 10,2 milliards d’euros. Sa taille représente une augmentation de plus de 50 % par rapport à celle du précédent fonds flagship IV, qui avait été clôturé en 2020 avec un montant de 6,5 milliards d’euros.

À ce jour, le fonds flagship V a déjà déployé environ 40 % du montant levé dans cinq entreprises, Blue Elephant Energy, Consilium Safety, Opdenergy, Portakabin et Proxima, et a déjà identifié de nombreuses opportunités futures.

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures précise que le fonds flagship V a été levé grâce au soutien d'investisseurs existants, avec un taux de réinvestissement supérieur à 90 %, et à l'entrée de plus de 120 nouveaux investisseurs, contribuant à diversifier davantage la base d'investisseurs d'Antin.

" Les engagements provenant d'Amérique du Nord ont été près de cinq fois supérieurs à ceux du fonds flagship IV, ceux en provenance d'Asie- Pacifique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine ont quant à eux fortement progressé ", précise Antin Infrastructure Partners.

" Dans le contexte actuel de levée de fonds, dépasser notre objectif est une vraie réussite ", s'est félicité Alain Rauscher, cofondateur et PDG.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports, les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 30,6 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (30 %), l’Espagne-Portugal (16 %), le Royaume-Uni (20 %), la France (13 %), l’Italie (9 %) et le reste de l’Europe ;

- Ambition : renforcement des positions dans le secteur des d’infrastructures publiques via des investissements majoritaires portés par des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs ;

- Capital détenu à 85 % par les associés, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements répartis entre 8 fonds : 5 Flagship (200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés), Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total), NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ investis à fin juin) et NextGen Infrastructures (1,2 Md€),

- élargissement de la base des fonds investisseurs, au nombre de 320 à fin 2023 ;

- amélioration continue de la plateforme opérationnelle propriétaire ;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone, notée très favorablement par les agences spécialisées :

- évaluation systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG idans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;

- Nouvelle ambition pour 2027 : le transport de passagers via TGV entre Paris et les grandes villes de la façade atlantique via l’investissement d’1 Md€ dans la société Proxima ;

- Bilan non endetté avec 422 M€ de liquidités.

Défis

- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;

- Retour sur investissement des récentes prises de participations ou acquisitions : OPDEnergy, Hofi, PearlX et Excellence Imagerie ;

- Objectifs 2024 : levée totale de capitaux pour le fonds, Flagship Fund V (+ de 10Mds€), bénéfice net au moins égaux à celui de 2023, de 128 M€ ;

- Dividende de 0,71 €, soit un taux de distribution de 100%, après versement d’un acompte de 0,32 € en novembre.