Anthropic serait en pourparlers pour utiliser les puces IA de Microsoft, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Microsoft au paragraphe 3)

Anthropic est en pourparlers pour louer des serveurs équipés de puces « MSFT.O » conçues par Microsoft afin de répondre à la demande croissante pour ses services d'IA, a rapporté jeudi The Information, ce qui constituerait un coup de pouce majeur pour les efforts du géant technologique en matière de puces développées en interne.

Les discussions du créateur de Claude concernant la location de ces puces en sont encore à un stade précoce et pourraient ne pas aboutir à un accord, indique l'article, citant deux personnes qui se sont entretenues avec des dirigeants impliqués dans les discussions.

Microsoft a déclaré ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations, tandis qu'Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

S'associer à Anthropic constituerait une victoire majeure pour Microsoft dans sa volonté d'imiter le succès d'Alphabet et d'Amazon en matière de puces sur mesure, ces deux entreprises ayant développé des activités importantes en louant à des start-ups spécialisées dans l'IA des processeurs initialement destinés à un usage interne.

La demande pour ces puces sur mesure a augmenté, les entreprises cherchant des alternatives aux processeurs d'IA de Nvidia, coûteux et en pénurie. Anthropic s'est imposé comme un client clé pour ces derniers en concluant des accords avec des entreprises telles qu'Amazon et Google.

Microsoft a renforcé ses liens avec Anthropic ces derniers mois en intégrant ses modèles dans des produits tels que l'assistant IA Copilot, alors que son partenariat de longue date avec OpenAI s'affaiblit et qu'il réduit sa dépendance vis-à-vis du créateur de ChatGPT.

En janvier, l'entreprise a dévoilé la deuxième génération de sa puce IA maison, « Maia 200 », ainsi que des outils logiciels ciblant l'un des principaux avantages concurrentiels de Nvidia auprès des développeurs.

Maia 200 est fabriquée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , à l’aide d’une technologie de fabrication de puces de 3 nanomètres, et utilise des puces de mémoire à large bande passante, bien qu’il s’agisse d’une génération plus ancienne et plus lente que les futures puces « Vera Rubin » de Nvidia.

Microsoft a équipé sa puce d’une quantité importante de ce qu’on appelle de la SRAM, un type de mémoire capable d’offrir des avantages en termes de vitesse aux chatbots et autres systèmes d’IA lorsqu’ils traitent les requêtes d’un grand nombre d’utilisateurs.