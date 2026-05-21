Anthropic serait en pourparlers pour utiliser les puces IA de Microsoft, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic serait en pourparlers pour utiliser les puces IA de Microsoft MSFT.O dans le cadre de tâches d'inférence, a rapporté jeudi The Information, citant deux personnes ayant échangé avec des dirigeants impliqués dans ces discussions.

Microsoft et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.