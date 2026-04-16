Anthropic lance Claude Opus 4.7 avec des capacités volontairement limitées
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:25
Claude Opus 4.7 se distingue par des améliorations notables dans des domaines pratiques comme l'ingénierie logicielle, le respect des consignes et l'exécution de tâches complexes. Le modèle bénéficie aussi d'une meilleure gestion de la mémoire via des fichiers, ce qui facilite son intégration dans des environnements professionnels. Toutefois, Anthropic souligne qu'il reste globalement moins performant que Claude Mythos Preview, son modèle le plus avancé, notamment en ce qui concerne les compétences en cybersécurité, volontairement restreintes.
Cette limitation s'inscrit dans une approche de sécurité intégrée dès la conception du modèle. Opus 4.7 est équipé de mécanismes capables d'identifier et de bloquer automatiquement les requêtes jugées sensibles ou interdites. L'entreprise explique avoir ajusté l'entraînement du modèle pour réduire spécifiquement certaines capacités à risque, tout en continuant à tirer des enseignements de ses déploiements en conditions réelles afin de préparer des versions futures plus puissantes et mieux maîtrisées.
Enfin, Anthropic propose un accès encadré aux fonctionnalités sensibles pour les professionnels de la cybersécurité, via un programme de vérification dédié. Cette stratégie illustre la volonté de l'entreprise de concilier innovation technologique et gestion rigoureuse des usages, dans un contexte où les modèles les plus avancés nécessitent des garde-fous renforcés.
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