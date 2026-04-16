 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anthropic lance Claude Opus 4.7 avec des capacités volontairement limitées
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:25

Anthropic dévoile une nouvelle version de son modèle Claude, conçue pour un usage plus large en entreprise, tout en intégrant des restrictions ciblées, notamment en cybersécurité, afin de mieux encadrer les risques liés à ces technologies.

Claude Opus 4.7 se distingue par des améliorations notables dans des domaines pratiques comme l'ingénierie logicielle, le respect des consignes et l'exécution de tâches complexes. Le modèle bénéficie aussi d'une meilleure gestion de la mémoire via des fichiers, ce qui facilite son intégration dans des environnements professionnels. Toutefois, Anthropic souligne qu'il reste globalement moins performant que Claude Mythos Preview, son modèle le plus avancé, notamment en ce qui concerne les compétences en cybersécurité, volontairement restreintes.

Cette limitation s'inscrit dans une approche de sécurité intégrée dès la conception du modèle. Opus 4.7 est équipé de mécanismes capables d'identifier et de bloquer automatiquement les requêtes jugées sensibles ou interdites. L'entreprise explique avoir ajusté l'entraînement du modèle pour réduire spécifiquement certaines capacités à risque, tout en continuant à tirer des enseignements de ses déploiements en conditions réelles afin de préparer des versions futures plus puissantes et mieux maîtrisées.

Enfin, Anthropic propose un accès encadré aux fonctionnalités sensibles pour les professionnels de la cybersécurité, via un programme de vérification dédié. Cette stratégie illustre la volonté de l'entreprise de concilier innovation technologique et gestion rigoureuse des usages, dans un contexte où les modèles les plus avancés nécessitent des garde-fous renforcés.

Valeurs associées

AMAZON.COM
249,7000 USD NASDAQ +0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank