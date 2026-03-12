Anthropic investit 100 millions de dollars dans le programme Claude AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic, actuellement en conflit avec le Pentagone, a dévoilé jeudi son Claude Partner Network, un programme destiné aux entreprises partenaires pour les aider à adopter son modèle d'IA Claude.

* Anthropic engage un montant initial de 100 millions de dollars dans ce réseau pour 2026 afin de fournir une formation, un soutien technique et un développement conjoint du marché pour les organisations partenaires.

* L'entreprise prévoit d'investir encore davantage au fil du temps.

* Les partenaires qui rejoindront le réseau à partir de jeudi bénéficieront d'un accès immédiat à une nouvelle certification technique et seront éligibles à des investissements dans le cadre du programme.

* Anthropic prévoit de multiplier par cinq son équipe de partenaires, en ajoutant des ingénieurs spécialisés en IA appliquée, des architectes techniques et un soutien local pour la commercialisation sur les marchés internationaux.

* L'adhésion au réseau de partenaires de Claude est gratuite et ouverte à toute organisation participant à la mise sur le marché de Claude.

* L'entreprise d'IA demande un sursis à une cour d'appel américaine après que le Pentagone a déclaré que l'entreprise présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, en attendant un examen judiciaire de l'affaire, ajoutant que la désignation pourrait lui coûter des milliards de dollars en perte de revenus.