Anthropic, géant de l'IA, se prépare à entrer en bourse

par Manya Saini et Echo Wang

Anthropic, géant de l'intelligence artificielle (IA), a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, devançant ainsi son concurrent OpenAI dans la course pour accéder aux marchés boursiers.

Anthropic, qui développe l'agent conversationnel Claude Code, connu pour ses performances en programmation informatique, n'a pas divulgué le montant ni les conditions de l'opération.

La société a levé 65 milliards de dollars (56 milliards d'euros) fin mai, affichant une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars qui la place devant OpenAI.

L'introduction en bourse d'Anthropic constituerait l'une des plus importantes opérations de ce type de ces dernières années et serait susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d'investisseurs et le contexte dans lequel évoluent les actions américaines.

Reuters a rapporté en mai qu'OpenAI se préparait également à déposer confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis dans les semaines à venir.

Les dépôts confidentiels permettent aux entreprises d'avancer dans leurs préparatifs d'introduction en bourse tout en protégeant leurs informations financières sensibles de la concurrence et du public.

Avec une valorisation avoisinant les 1.000 milliards (860 milliards d'euros) de dollars, Anthropic se hisserait au premier rang du S&P 500, aux côtés d'une poignée d'entreprises qui dominent les marchés boursiers mondiaux.

(Reportage Manya Saini et Deborah Sophia à Bangalore, Echo Wang à New York, avec Pritam Biswas, Deepa Seetharaman et Jeffrey Dastin, version française Benjamin Mallet)