Anthropic frôle les 1 000 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds record

Anthropic a annoncé avoir levé 65 milliards de dollars lors d'un tour de financement de série H, portant sa valorisation à 965 milliards de dollars après l'opération. Le financement a été mené par Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital, confirmant l'appétit massif des investisseurs pour les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle générative.

Cette levée de fonds inclut également 15 milliards de dollars d'investissements déjà engagés par plusieurs grands acteurs du cloud, dont 5 milliards apportés par Amazon. Anthropic a indiqué que l'adoption de ses produits continuait d'accélérer auprès des grandes entreprises internationales et que son chiffre d'affaires annualisé avait dépassé 47 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci.

La société spécialisée dans l'intelligence artificielle avait déjà été valorisée à 380 milliards de dollars en février dernier après une précédente levée de 30 milliards de dollars. Cette nouvelle opération confirme l'escalade spectaculaire des valorisations dans le secteur de l'IA, portée par les investissements records consacrés aux infrastructures, aux modèles avancés et aux capacités de calcul nécessaires au développement de cette technologie.