Anthropic envisage de construire ses propres puces d'IA, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney et Deepa Seetharaman

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic étudie la possibilité de concevoir ses propres puces, selon trois sources, alors que l'entreprise et ses rivaux font face à une pénurie de puces d'IA nécessaires pour alimenter et développer des systèmes d'IA plus avancés.

Le projet n'en est qu'à ses débuts et l'entreprise peut encore décider de n'acheter que des puces d'IA et de ne pas en concevoir, selon deux personnes au fait de la question et une personne informée des projets d'Anthropic. L'entreprise ne s'est pas encore engagée sur un modèle spécifique et n'a pas encore constitué d'équipe dédiée au projet, a déclaré l'une des sources.

Un porte-parole de la société basée à San Francisco a refusé de commenter l'article.

La demande pour son modèle d'IA Claude s'est accélérée en 2026, le chiffre d'affaires de la startup dépassant désormais les 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025, a déclaré Anthropic en début de semaine.

Anthropic utilise une gamme de puces, notamment des unités de traitement tensoriel (TPUs) conçues par Alphabet GOOGL.O Google et des puces d'Amazon AMZN.O pour développer et faire fonctionner son logiciel d'IA et son chatbot Claude.

En début de semaine, Anthropic a signé un accord à long terme avec Google et Broadcom AVGO.O , qui participe à la conception des TPU. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'entreprise d'investir 50 milliards de dollars dans le renforcement de l'infrastructure informatique américaine.

Les discussions d'Anthropic reflètent les efforts similaires déployés par les grandes entreprises technologiques qui cherchent à concevoir leurs propres puces d'IA, notamment Meta

META.O et OpenAI.

La conception d'une puce d'IA avancée peut coûter environ un demi-milliard de dollars, selon des sources industrielles, car les entreprises doivent employer des ingénieurs qualifiés et dépenser pour s'assurer que le processus de fabrication ne présente pas de défauts.