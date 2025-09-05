Anthropic déclare à un juge américain qu'il paiera 1,5 milliard de dollars pour régler le recours collectif des auteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain et Mike Scarcella

Anthropic a annoncé vendredi à un juge fédéral de San Francisco qu'il avait accepté de payer 1,5 milliard de dollars pour régler un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui accusaient la société d'intelligence artificielle d'avoir utilisé leurs livres pour entraîner son chatbot IA Claude sans autorisation.

Anthropic et les plaignants ont demandé au juge de district américain William Alsup d'approuver le règlement, après avoir annoncé l'accord en août sans en divulguer les termes ni le montant.

"S'il est approuvé, ce règlement historique constituera le plus important recouvrement de droits d'auteur jamais annoncé publiquement, plus important que tout autre règlement de recours collectif en matière de droits d'auteur ou que toute affaire individuelle de droits d'auteur ayant fait l'objet d'un jugement définitif", ont déclaré les plaignants dans leur demande.

L'accord proposé constitue le premier règlement d'une série de procès intentés contre des entreprises technologiques, dont OpenAI, Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O , pour leur utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur afin d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle générative.

Les écrivains Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson ont intenté un recours collectif contre Anthropic l'année dernière . Ils ont affirmé que la société, qui est soutenue par Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , a utilisé illégalement des millions de livres piratés pour apprendre à son assistant d'intelligence artificielle Claude à répondre à des demandes humaines.

Les allégations des écrivains font écho à des dizaines d'autres actions en justice intentées par des auteurs, des organes de presse, des artistes visuels et d'autres personnes qui affirment que les entreprises technologiques ont volé leurs œuvres pour les utiliser dans la formation à l'IA. Les entreprises ont fait valoir que leurs systèmes font un usage loyal du matériel protégé par le droit d'auteur pour créer un contenu nouveau et transformateur. M. Alsup a statué en juin qu'Anthropic faisait un usage loyal des œuvres des auteurs pour former Claude, mais a estimé que l'entreprise avait violé leurs droits en sauvegardant plus de 7 millions de livres piratés dans une "bibliothèque centrale" qui ne serait pas nécessairement utilisée à cette fin.

Un procès devait s'ouvrir en décembre pour déterminer le montant dû par Anthropic pour le piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels se chiffrant en centaines de milliards de dollars. La question cruciale de l'usage loyal est toujours débattue dans d'autres affaires de droit d'auteur relatives à l'IA. Un autre juge de San Francisco, saisi d'un procès similaire contre Meta, a décidé, peu après la décision de M. Alsup , que l'utilisation sans autorisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner l'IA serait illégale dans "de nombreuses circonstances"