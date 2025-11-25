 Aller au contenu principal
Anthony DiSilvestro, vétéran de Mattel, devient directeur financier de Keurig Dr Pepper
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O a nommé mardi Anthony DiSilvestro au poste de directeur financier de la société, avec effet immédiat, en remplacement du directeur financier sortant Sudhanshu Priyadarshi.

DiSilvestro a quitté son poste de directeur financier du fabricant de jouets Mattel MAT.O en mai 2025, après avoir rejoint la société en 2020. Il a précédemment occupé le poste de directeur financier chez Campbell Soup Co CPB.O de 2014 à 2019.

George Lagoudakis assumera le rôle de directeur financier adjoint, a indiqué le fabricant de boissons non alcoolisées.

Le mois dernier, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles .

Keurig Dr Pepper a annoncé l'acquisition de JDE Peet's JDEP.AS pour environ 18 milliards de dollars en août, ainsi que des plans pour diviser les opérations de café de l'entité fusionnée et d'autres activités de boissons, y compris les sodas Dr Pepper, en deux sociétés cotées en bourse.

