Antevenio limite à -2,9% le recul de son CA pro forma 2020

Madrid, le 8 mars 2021 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037), entreprise innovante de communication, marketing et e commerce pilotés par la donnée implantée en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé et pro forma pour l'exercice 2020, clos au 31 décembre 2020.



Net rebond de l'activité au 2e semestre 2020



Après avoir été fortement impacté au 1er semestre par la crise sanitaire (CA net S1 en baisse de 23% en consolidé et-17% en pro forma), Antevenio termine l'année 2020 avec un chiffre d'affaire net pro forma de 89,5 M€, limitant à -2,9% la baisse par rapport à l'exercice précédent.



L'activité a entamé un net rebond au 3e trimestre et s'est accélérée au 4e trimestre, portée en particulier par le segment Digital Media Trading et le rebond du segment Technologie et Services Marketing, qui intègre désormais les services monitoring et analytics développés au sein de Rebold.