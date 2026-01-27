 Aller au contenu principal
ANTA va racheter 29% du capital de Puma à Artémis pour 1,5 MdEUR
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 06:18

Le groupe chinois ANTA Sports a conclu un accord avec Artémis, la holding de la famille Pinault, pour acquérir 29,06% du capital de Puma. Cette opération de 1,5 milliard d'euros marque une étape clé dans la stratégie d'expansion mondiale du géant chinois du sport.

La rumeur tournait depuis longtemps déjà. ANTA Sports va finalement racheter les parts de la famille Pinault dans Puma. Le groupe chinois a annoncé le rachat de 29,06% du capital de l'équipementier allemand auprès d'Artémis, la holding familiale du propriétaire de Kering.

Montant de la transaction : 1,5 milliard d'euros, réglés en numéraire, soit 35 EUR par action. Cette prise de participation, qui fait d'ANTA le principal actionnaire de Puma, s'inscrit dans une stratégie de mondialisation accélérée. Elle doit encore obtenir le feu vert des autorités réglementaires et devrait être finalisée d'ici fin 2026.

Pour Ding Shizhong, président du conseil d'administration d'ANTA, ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie "focus unique, multi-marques, mondialisation" du groupe.

Le prix proposé représente une prime de 62% sur le dernier cours coté de 21,63 EUR. Sur les cinq dernières années, l'action Puma a oscillé entre 15,30 et 115,40 EUR.

