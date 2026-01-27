ANTA va racheter 29% du capital de Puma à Artémis pour 1,5 MdEUR
27/01/2026
La rumeur tournait depuis longtemps déjà. ANTA Sports va finalement racheter les parts de la famille Pinault dans Puma. Le groupe chinois a annoncé le rachat de 29,06% du capital de l'équipementier allemand auprès d'Artémis, la holding familiale du propriétaire de Kering.
Montant de la transaction : 1,5 milliard d'euros, réglés en numéraire, soit 35 EUR par action. Cette prise de participation, qui fait d'ANTA le principal actionnaire de Puma, s'inscrit dans une stratégie de mondialisation accélérée. Elle doit encore obtenir le feu vert des autorités réglementaires et devrait être finalisée d'ici fin 2026.
Pour Ding Shizhong, président du conseil d'administration d'ANTA, ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie "focus unique, multi-marques, mondialisation" du groupe.
Le prix proposé représente une prime de 62% sur le dernier cours coté de 21,63 EUR. Sur les cinq dernières années, l'action Puma a oscillé entre 15,30 et 115,40 EUR.
