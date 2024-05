Anne-Laure Frischlander-Jacobson monte sa société

Six mois après son départ surprise de BNY Mellon Investment Managers, Anne-Laure Frischlander-Jacobson vient de créer sa société. Appelée Evvest, cette structure se décrit comme une plateforme d’épargne digitale.

Lorsqu’elle sera lancée, la plateforme s’adressera plus particulièrement aux femmes, mais les hommes n’en seront pas exclus. Elle proposera différents services : le non coté pour le retail, la gestion de fortune, les solutions digitales, la planification financière, les solutions de retraite, les solutions d’épargne et d’investissement et l’éducation financière, peut-on lire sur Linked-In.

Contactée par L’Agefi, Anne-Laure Frischlander-Jacobson explique avoir voulu se positionner sur la grande tendance du marché de l’asset management à se tourner directement vers le retail. « Il y a une prise de conscience du particulier dans la gestion de son épargne qui s’opère, avec la démocratisation des outils et la suppression des intermédiaires », analyse-t-elle.

À cela, l’entrepreneuse a voulu associer son intérêt de longue date pour les femmes, et plus particulièrement celui de l’investissement des femmes. « Nous avions beaucoup travaillé sur ce sujet chez BNY Mellon IM et nous avions identifié que plus de 3.000 milliards de dollars n’étaient pas appréhendés par le marché », se souvient Anne-Laure Frischlander-Jacobson. « Au-delà du marché que cela représente, il y a un enjeu sociétal important, celui de contribuer à réduire les inégalités sociales », ajoute-t-elle.

Pour s’adresser aux femmes, Anne-Laure Frischlander-Jacobson compte employer un langage particulier, mettre en avant des femmes investisseuses, réaliser des partenariats avec des comités de femmes, proposer des formations… Elle s’adressera principalement à des femmes actives de plus de 35 ans, CSP+, qu’elle estime ne pas forcément bénéficier d’une offre adaptée. Pour elle, les femmes ont besoin d’avoir confiance, de comprendre, de déconstruire certaines idées reçues.

Anne-Laure Frischlander Jacobson espère lancer sa plateforme en fin d’année, une fois les autorisations obtenues et les partenariats avec les différents prestataires noués.

Laurence Marchal