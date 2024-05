Anima boucle l’acquisition de Kairos

La société de gestion italienne Anima Holding vient de boucler l’acquisition de Kairos Partners SGR, gestionnaire italien qui appartenait au suisse Julius Baer. L’opération a obtenu le feu vert de la Banque d’Italie, selon un communiqué daté du 2 mai.

L’acquisition de Kairos Partners par Anima avait été annoncée mi-novembre, après de longs mois d’incertitude, Zurich étant donné favori pour la reprise.

« D’un point de vue stratégique, l’acquisition de Kairos permet à la société de prendre pied dans la banque privée et de se développer sur un segment haut de gamme (de la gestion de patrimoine au family office) avec une marque reconnue dans un segment où Anima était peu présente, tout en contribuant à renforcer sa présence sur le segment de la clientèle institutionnelle », commentent les analystes d’Equita, cités dans Bluerating. « Bien que l’impact quantitatif soit limité, cette opération ouvre de nouvelles perspectives de croissance, telles que le développement de la banque privée et de la gestion de patrimoine et l’expansion à l'étranger, en profitant des compétences de 20 banquiers privés et des clients de Kairos, y compris étrangers », poursuivent-ils.

Anima est détenue par BPM et Poste Italiane et gérait 191,5 milliards d’euros à fin 2023. Kairos Partners affichait des encours de 4,5 milliards d’euros en novembre dernier.

L'Agefi