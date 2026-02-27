 Aller au contenu principal
ANI Pharma augmente après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Supprime les mots superflus de la 3ème puce)

27 février - ** Les actions du fabricant de médicaments ANI Pharmaceuticals ANIP.O augmentent de près de 2 % à 78,68 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,33 $ par action au 4e trimestre , contre une estimation de 2 $ par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 247,1 millions de dollars, contre 231,5 millions de dollars estimés par les analystes

** La société indique que son produit clé pour les maladies rares, le gel Cortrophin, utilisé pour les inflammations sévères et les conditions auto-immunes, a généré 111,4 millions de dollars de revenus au 4ème trimestre

** L'adoption du gel Cortrophin a été favorisée par l'arrivée de nouveaux patients et par une utilisation plus large dans les pathologies ciblées

** Réaffirme ses perspectives de revenus pour l'année fiscale 26 de 1,06 milliard à 1,12 milliard de dollars, par rapport à l'estimation moyenne de 982,5 millions de dollars

** Les actions de l'ANIP ont augmenté de plus de 42 % en 2025

Valeurs associées

ANI PHARMACEUTIC
77,1500 USD NASDAQ 0,00%
