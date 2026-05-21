Anheuser-Busch (AB InBev) investit dans sa brasserie de Williamsburg

Anheuser-Busch, la division américaine du brasseur belge AB InBev qui fabrique les bières Michelob ULTRA, Busch Light, Budweiser et Bud Light, annonce un nouvel investissement de 5,8 MUSD dans sa brasserie de Williamsburg, en Virginie.

Cet investissement permettra d'accroître la production de Michelob ULTRA, la bière la plus vendue et à la croissance la plus rapide aux Etats-Unis, et de financer la création d'un nouveau centre de formation technique à Williamsburg afin de soutenir la prochaine génération de professionnels.

Ce nouveau centre de formation, l'un des 15 d'Anheuser-Busch à l'échelle nationale, visera à perfectionner les compétences des employés, alors que le groupe prévoit de faire monter en compétences plus de 90% de sa main-d'oeuvre manufacturière au cours des cinq prochaines années.

L'investissement à Williamsburg s'inscrit dans le cadre de l'initiative Brewing Futures d'Anheuser-Busch, par laquelle l'entreprise investit 600 MUSD dans ses activités américaines entre 2025 et 2026, et s'appuie sur son engagement à renforcer l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.

"Cet investissement nous permet de continuer à produire les bières américaines de la plus haute qualité que nous élaborons depuis des générations, tout en soutenant l'emploi et la croissance économique des communautés où nous sommes implantés", commente son CEO Brendan Whitworth.