Anh Nguyen quitte ses fonctions de membre et de Président du Conseil de Surveillance de MedinCell en raison de la limite d’âge prévue par les statuts

« Je quitte le Conseil de surveillance car j'ai atteint la limite d'âge prévue par nos statuts. Mais ce qui est vraiment important c’est que je le fais avec la plus grande confiance dans la capacité de l’équipe de direction actuelle à faire avancer l'entreprise, à renforcer nos partenariats et à stimuler la croissance. MedinCell est entre de bonnes mains pour la suite qui s’annonce passionnante. Dans cette nouvelle étape qui commence pour moi, j'ai hâte de concentrer mes efforts, avec passion, sur mon domaine de prédilection : faire avancer l’innovation au niveau de la recherche technologique et scientifique. Je vais aussi me consacrer à promouvoir une communauté d'actionnaires engagés qui pourront soutenir MedinCell pour écrire les prochaines pages de son histoire, » a commenté Anh Nguyen.



Anh Nguyen est l'un des fondateurs de Medincell. Son départ a pris effet le 15 février 2024. Président du Conseil de Surveillance depuis 2013, il a mis en place une gouvernance dynamique, une succession fiable et une équipe de direction solide à la tête de la société, avant d'atteindre la limite d'âge statutaire cette année.



