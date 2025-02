Anglo American: accord De Beers avec le Botswana information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Anglo American annonce que De Beers et le gouvernement de la République du Botswana ont signé de nouveaux accords de 10 ans (qui pourrait être prolongé de 5 ans supplémentaires) et une extension de 25 ans des licences minières (de 2029 à 2054) pour Debswana.



Debswana exploite les mines de diamants de Jwaneng et d'Orapa au Botswana et est une coentreprise à 50/50 entre De Beers et le gouvernement du Botswana.



Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American a déclaré : ' Nous sommes ravis que ce partenariat extraordinaire dans le domaine des diamants soit garanti pour les décennies à venir, affirmant la position de leader de De Beers et rassurant tout au long de la chaîne de valeur du diamant'.



'Ces accords offrent une stabilité à long terme aux deux partenaires, qui travaillent ensemble pour soutenir la reprise du marché des diamants bruts après une période de conditions commerciales difficiles'.





