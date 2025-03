Anglo American: a reçu le statut de 'projet stratégique' information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le projet de cuivre de Sakatti en Finlande d'Anglo American a reçu le statut de ' projet stratégique ' de la Commission européenne.



Les projets stratégiques sont considérés comme d'intérêt public en raison de leur importance pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en matières premières dans l'UE.



Ils bénéficient ainsi d'un traitement plus efficace des demandes d'autorisation et donc de calendriers de développement.



' L'UE produit actuellement environ 4 % des minéraux critiques dont elle a besoin et a l'ambition de porter ce chiffre à 10 %. Alors que Sakatti devrait produire environ 100 000 tonnes d'équivalent cuivre par an à partir du début des années 2030, nous prévoyons de jouer un rôle important dans le renforcement des capacités de l'Europe ' a déclaré Alison Atkinson, directrice des projets et du développement d'Anglo American.





