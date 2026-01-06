 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Angiodynamics en hausse après le relèvement de ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Angiodynamics ANGO.O augmentent d'environ 8 % à 14,28 $ dans les transactions de pré-marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 312 millions de dollars à 314 millions de dollars , contre 308 millions de dollars à 313 millions de dollars précédemment

** La société relève également son Ebitda annuel ajusté entre 8 et 10 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 6 à 10 millions de dollars

** La société annonce une perte nette de 6,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte nette de 10,7 millions de dollars l'année précédente

** Jim Clemmer quittera son poste de président-directeur général au cours de l'exercice 2027, une fois que l'entreprise aura nommé son successeur

** L'action ANGO a augmenté de ~40% en 2025

Valeurs associées

ANGIODYNAMICS
13,2300 USD NASDAQ +4,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Live Nation Entertainment
    France: Le géant américain Live Nation rachète Paris La Défense Arena
    information fournie par Reuters 06.01.2026 12:38 

    Le géant américain Live Nation Entertainment ‍a signé un accord pour acquérir la salle couverte Paris ‌La Défense Arena, ont annoncé mardi les entreprises impliquées ​dans la transaction. L'opération, dont le ⁠montant n'a pas été communiqué, a été conclu par ⁠la ... Lire la suite

  • Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron ( AFP / Justin TALLIS )
    Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron
    information fournie par AFP 06.01.2026 12:30 

    Des associations LGBT+ ont annoncé mardi avoir déposé plainte devant le procureur de Paris contre le géant américain de la tech Meta et son patron Mark Zuckerberg pour injures et discriminations homophobes et transphobes. Les associations Mousse, Stop Homophobie, ... Lire la suite

  • New York: des manifestants devant le tribunal où comparaît Maduro
    New York: des manifestants devant le tribunal où comparaît Maduro
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 12:05 

    Des dizaines de manifestants favorables ou opposés à l'intervention américaine au Venezuela se sont rassemblés lundi devant un tribunal fédéral de New York, où le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaissait pour sa première audience judiciaire.

  • Le pape Léon XIV ferme la Porte Sainte à la fin de l'année jubilaire 2025
    Le pape Léon XIV ferme la Porte Sainte à la fin de l'année jubilaire 2025
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 12:04 

    Le pape Léon XIV a fermé mardi la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre pour marquer la fin de l'année jubilaire 2025. La porte avait été ouverte en décembre 2024 par son prédécesseur, le pape François, décédé en avril.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank