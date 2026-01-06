Angiodynamics en hausse après le relèvement de ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Angiodynamics ANGO.O augmentent d'environ 8 % à 14,28 $ dans les transactions de pré-marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 312 millions de dollars à 314 millions de dollars , contre 308 millions de dollars à 313 millions de dollars précédemment

** La société relève également son Ebitda annuel ajusté entre 8 et 10 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 6 à 10 millions de dollars

** La société annonce une perte nette de 6,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte nette de 10,7 millions de dollars l'année précédente

** Jim Clemmer quittera son poste de président-directeur général au cours de l'exercice 2027, une fois que l'entreprise aura nommé son successeur

** L'action ANGO a augmenté de ~40% en 2025