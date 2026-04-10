Angel Studios s'effondre à la suite d'une vente d'actions au rabais de 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de la société de divertissement Angel Studios ANGX.N ont chuté de 23,3 % avant le marché pour atteindre un niveau record de 2,20 $ après une offre secondaire de 30 millions de dollars, proposée à un prix fortement réduit. ** La société basée à Provo, dans l'Utah, vend 14,3 millions d'actions à 2,10 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 26,8 % par rapport à la dernière vente d'actions jeudi

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les dépenses d'investissement et le fonds de roulement

** Roth Capital Partners est l'unique teneur de livre

** ANGX a ~169,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 500 millions de dollars à la dernière clôture

** Jusqu'à jeudi, l'action a perdu 38,5 % depuis le début de l'année

** 1 analyste évalue le titre comme "strong buy", 5 autres l'évaluent comme "buy"; PT médian $8, selon les données de LSEG ** La société a été introduite en bourse en septembre après avoir réalisé la fusion SPAC