Aneel Bhusri, cofondateur de Workday, devient directeur général
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2, le contexte au paragraphe 3)

Workday WDAY.O a annoncé lundi que le cofondateur Aneel Bhusri redeviendra le directeur général de la société et que Carl Eschenbach quittera ses fonctions, avec effet immédiat.

Les actions de la société ont chuté de plus de 5 % dans les échanges avant bourse.

Cette décision intervient alors que le fournisseur de logiciels de ressources humaines cherche à tirer parti de l'intelligence artificielle pour se démarquer de la forte concurrence de ses rivaux qui cherchent à accroître leur part de marché.

