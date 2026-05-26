Andrew Houston, directeur général de Dropbox, va quitter ses fonctions ; Ashraf Alkarmi, un cadre de l'entreprise, a été désigné pour lui succéder

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Dropbox DBX.O a annoncé mardi que son directeur général et cofondateur, Andrew Houston, quitterait ses fonctions après une période de transition et a promu Ashraf Alkarmi, un cadre de l'entreprise, au poste de co-directeur général avant qu'il ne prenne la succession en tant que directeur général unique.

Les actions du fournisseur de services d'hébergement de fichiers ont chuté de près de 2 %. Elles ont reculé de plus de 3 % cette année.

M. Alkarmi a occupé le poste de directeur général des produits phares de l'entreprise, notamment le partage de fichiers, l'outil de signature électronique Sign et la plateforme de documents DocSend.

La société a intensifié ses investissements dans l'IA, notamment dans Dropbox Dash, qui connecte des applications telles que Google Workspace et Slack pour faciliter la gestion des fichiers.

Avant de rejoindre Dropbox en 2024, M. Alkarmi a occupé des postes de direction dans le domaine des produits chez Vimeo, Amazon et Meta Platforms META.O .

"L'IA repousse les limites du possible, et nos clients vont découvrir un Dropbox très différent: plus rapide, plus intelligent et conçu pour s'adapter à leur façon de travailler", a déclaré M. Alkarmi.

M. Houston occupera désormais le poste de président exécutif après avoir passé près de deux décennies au sein de l’entreprise, a indiqué cette dernière.

Cette décision offre à Dropbox l’occasion "de se recentrer sur ce marché du stockage cloud en pleine évolution", a déclaré Brandon Carnovale, associé chez Half Moon Capital, un investisseur activiste qui détient des parts dans l’entreprise.

En mars 2025, Half Moon avait poussé à la démission de M. Houston et fait pression sur Dropbox pour qu’elle abandonne sa structure à deux classes d’actions qui lui confère un pouvoir de vote supplémentaire.

"Nous voyons un potentiel significatif pour Dropbox de dégager de la valeur en se concentrant sur la monétisation des produits et en réorganisant son modèle de tarification", a ajouté M. Carnovale.

Dropbox a également nommé Michael Torres au poste de directeur des produits, à compter du 7 juillet. M. Torres est actuellement vice-président chargé du navigateur Chrome chez Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , après avoir dirigé l'activité Kindle d'Amazon AMZN.O . La société avait également changé de directeur financier en décembre .

Au début du mois, Dropbox a annoncé un chiffre d'affaires de 629,5 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 620,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.