Andrew Formica prend la présidence de Magellan

- Magellan Financial a nommé Andrew Formica en tant que président, moins d’un mois après que l’ancien co-directeur général de Janus Henderson ait rejoint le conseil d’administration de la société de gestion australienne, selon Bloomberg. Cette décision intervient à la veille de la publication des résultats annuels de la société de gestion, prévue vendredi.Andrew Formica succédera à Hamish McLennan, lequel deviendra président adjoint.Agé de 52 ans, Andrew Formica a été précédemment directeur général de Henderson Group, qui a fusionné avec Janus en 2016. L’Australien a ensuite pris la co-direction du groupe issu du rapprochement, Janus Henderson, avant d’en être évincé en 2018 au profit de Dick Weil. En 2019, il a rejoint Jupiter Asset Management, dont il a pris la direction générale. Il l’a quittée en juin 2022 pour retourner en Australie. A lire aussi: Jupiter AM change de directeur général Magellan a connu trois années difficiles, au cours desquelles son co-fondateur et directeur des investissements, Hamish Douglass, est parti, rappelle l’Australian Financial Review. Ses encours ont chuté de 118 milliards de dollars à moins de 40 milliards de dollars actuellement. Le cours de l’action de Magellan a parallèlement décliné de 47 dollars mi-2021 à moins de 10 dollars, reflétant ses tourments. Cela a attiré les investisseurs activistes comme Sandon Capital.L’arrivée d’Andrew Formica, un dirigeant expérimenté dans la gestion d’actifs internationale, pourrait donc marquer le début d’un renouveau. A lire aussi: 2018 sera l'année de la gestion active, avance Andrew Formica

Laurence Marchal