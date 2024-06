Anaxis AM : "la croissance économique mondiale devrait rester en territoire positif"

(AOF) - "Dans les pays émergents, l'inflation a faibli plus rapidement qu'aux Etats-Unis, de façon globale. Cela a permis à certaines banques centrales d'abaisser leurs taux d'intérêt avant la Fed. Cependant, les divergences en matière d'inflation ont rendu les perspectives de politiques monétaires de plus en plus contrastées dans la zone émergente. Facteur de soutien, la croissance économique mondiale devrait rester confortablement en territoire positif", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de juin "Corporate Credit Monthly Update".

Toutefois, les données relatives à l'activité en Chine soulignent que la deuxième économie mondiale continue de souffrir de déséquilibres entre l'offre et la demande, ce qui suscite des doutes quant à la pérennité de la reprise dans le pays.

En outre, "les obligations corporate des pays émergents ont elles aussi affiché des performances positives en mai, soutenues par la baisse des rendements du Trésor américain. Le haut rendement a en outre bénéficié d'un resserrement des spreads, tandis que ces derniers sont restés stables sur l'investment grade. Les performances ont été de +1,81% sur le Haut Rendement et de +1,68% sur l'investment grade. Le crédit corporate, en particulier sur les échéances à court terme, offre toujours des rendements historiquement attractifs dans un environnement qui demeure globalement favorable", signale le spécialiste de la gestion crédit.

En conséquence, les flux de capitaux nets dans les marchés émergents ont été positifs sur le mois, à 5,5 milliards de dollars. La dette a largement été plébiscitée, puisque 11,5 milliards de dollars sont entrés sur cette classe d'actifs, contre 6 milliards de sorties sur les actions. Le rendement de l'indice émergent termine le mois à 8,72%.