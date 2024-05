Anaxis AM : "des réductions potentiellement agressives de taux d'intérêt en 2024"

Enfin, le mois d'avril a été marqué sur les marchés obligataires émergents par un renversement de la tendance qui a dominé le premier trimestre 2024. La dette d'entreprise sur la zone a ainsi reculé, notamment sous l'effet de la hausse des taux américains. L'investment grade a connu la correction la plus forte (-2,29%), tandis que la baisse sur les émetteurs à haut rendement a été plus contenue (-0,62%).

En outre, le spécialiste de la gestion crédit explique que "l'or a connu une troisième hausse mensuelle consécutive, à +3%, et enregistre ainsi un nouveau record historique. Cela est notamment dû à la forte demande des banques centrales émergentes, en particulier celles de la Chine, de la Russie, de la Turquie et de l'Inde. Les incertitudes géopolitiques redonnent au métal jaune son rôle historique de valeur refuge".

(AOF) - "Dans les pays émergents, les principales banques centrales semblent parvenir à un atterrissage économique en douceur, grâce à un affaiblissement global de l'inflation et à une détérioration très limitée de l'activité, sans récession ni coût significatif pour l'emploi. Ces tendances positives pourraient inciter les dirigeants à passer d'une politique monétaire attentiste à des réductions potentiellement agressives de taux d'intérêt en 2024", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de mai "Corporate Credit Monthly Update".

