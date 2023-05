Anaxago recrute Laurence Roy-Rojo

(AOF) - Le groupe Anaxago, spécialiste de l’investissement non coté, annonce la nomination de Laurence Roy-Rojo aux fonctions d’Associée en charge des relations investisseurs institutionnels du Groupe. Laurence Roy-Rojo rejoint à cette occasion le comité exécutif d’Anaxago. Son arrivée doit assurer le déploiement du nouveau pôle institutionnel du Groupe Anaxago, ainsi que le développement de ses premiers produits d’investissement maison à impact. Titulaire d’un DEA de droit des affaires de l’Université d’Angers, Laurence Roy-Rojo débute sa carrière en salle des marchés dès 2004.

