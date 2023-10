Anaxago Capital nomme un directeur des investissements et de l’asset management immobilier

Anaxago Capital, la société de gestion du Groupe Anaxago, groupe financier français spécialisé dans l’investissement alternatif, a recruté Guillaume Regert en qualité de directeur des investissements et de l’asset management immobilier. Il rejoint à cette occasion le comité exécutif d’Anaxago Capital. Guillaume Regert aura la responsabilité du suivi des projets immobiliers réalisés et du développement des stratégies d’investissement et de sourcing, mais également le pilotage de la politique ISR au sein des équipes.

Guillaume Regert travaillait précédemment pour Primonial REIM où il était depuis 2017 responsable de l’asset management de développement et de l’ISR pour la France.