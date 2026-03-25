Anavex retire sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer, les actions chutent

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25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Anavex Life Sciences AVXL.O chutent de 18% à 3,43 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir retiré sa demande d'autorisation de mise sur le marché européen d'un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, la blarcamésine, après que les autorités de réglementation ont déclaré qu'elles n'étaient pas en mesure d'appuyer l'approbation

** Le comité de l'Agence européenne des médicaments a déclaré qu'il n'était pas en mesure de donner un avis positif sur le médicament en tant que traitement d'appoint pour les patients en phase précoce, selon la société

** Anavex déclare qu'elle recueillera davantage de données et effectuera d'autres analyses pour répondre aux préoccupations soulevées par les régulateurs

** Le médicament n'est approuvé nulle part et reste en développement, déclare la société

** La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence, une affection qui affecte la mémoire et la pensée, principalement chez les adultes plus âgés

** Les actions ont baissé de 67% en 2025