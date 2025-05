Analog Devices dévoile des profits meilleurs qu'anticipé

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a publié des résultats financiers dépassant les attentes des analystes. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos le 3 mai, le groupe américain a enregistré un bénéfice net de 569,77 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action, contre un bénéfice de 302,24 millions de dollars, ou 61 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,85 dollar, surpassant de 15 cents les prévisions du marché.

Le chiffre d'affaires a progressé de 22% pour atteindre 2,64 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,51 milliards de dollars.

Le directeur financier Richard Puccio a déclaré : " Les commandes du deuxième trimestre ont accéléré dans tous les marchés finaux et toutes les régions, entraînant une nouvelle croissance séquentielle des carnets de commandes. Les signaux à propos de l'amélioration de la demande que nous avons observés tout au long de notre deuxième trimestre fiscal soutiennent notre perspective de poursuite de la croissance au troisième trimestre et renforcent notre opinion selon laquelle nous sommes dans une reprise cyclique ".

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, Analog Devices prévoit un bénéfice par action ajusté de 1,92 dollar, plus ou moins 10 cents, et des revenus de 2,75 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars. Les analystes de Wall Street anticipent respectivement un bénéfice par action ajusté de 1,80 dollar et des revenus de 2,61 milliards de dollars.

