Analog Devices: BPA accru de près d'un tiers au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Analog Devices dévoile, au titre de son deuxième trimestre 2024-25, un BPA ajusté en hausse de 32% à 1,85 dollar, dépassant ainsi nettement les attentes, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 2,2 points à 41,2%.



Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée en progression de 2,7 points à 69,4% pour des revenus en croissance de 22% à 2,64 milliards de dollars, 'avec des croissances à deux chiffres sur tous ses marchés finaux'.



Pour le trimestre en cours, le fabricant de puces prévoit des revenus de 2,75 milliards (à plus ou moins 100 millions), une marge d'exploitation ajustée d'environ 41,5% (à plus ou moins un point) et un BPA ajusté de 1,92 dollar (à plus ou moins 10 cents).





Valeurs associées ANALOG DEVICES 222,2200 USD NASDAQ 0,00%