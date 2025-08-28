Amylyx Pharmaceuticals chute après le retrait par la FDA de l'autorisation d'un médicament contre la SLA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du développeur de médicaments Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O chutent de 4,2 % à 9,1 $ avant l'ouverture du marché

** La FDA américaine a annoncé qu'elle retirait l'approbation de Relyvrio, le médicament de la société contre la SLA

** La FDA déclare qu'Amylyx lui a volontairement demandé de retirer l'approbation de cette demande et a renoncé à l'opportunité d'une audience

** La société a volontairement retiré son médicament des États-Unis et du Canada l'année précédente après avoir échoué dans un essai clé de phase avancée

** Le médicament, également connu sous le nom d'AMX0035, a été approuvé par la FDA en 2022 pour traiter la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière

** La société a déclaré mercredi qu'elle arrêtait le développement de l'AMX0035 pour un trouble cérébral rare

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année