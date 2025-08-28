 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amylyx Pharmaceuticals chute après le retrait par la FDA de l'autorisation d'un médicament contre la SLA
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 15:24

28 août - ** Les actions du développeur de médicaments Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O chutent de 4,2 % à 9,1 $ avant l'ouverture du marché

** La FDA américaine a annoncé qu'elle retirait l'approbation de Relyvrio, le médicament de la société contre la SLA

** La FDA déclare qu'Amylyx lui a volontairement demandé de retirer l'approbation de cette demande et a renoncé à l'opportunité d'une audience

** La société a volontairement retiré son médicament des États-Unis et du Canada l'année précédente après avoir échoué dans un essai clé de phase avancée

** Le médicament, également connu sous le nom d'AMX0035, a été approuvé par la FDA en 2022 pour traiter la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière

** La société a déclaré mercredi qu'elle arrêtait le développement de l'AMX0035 pour un trouble cérébral rare

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année

