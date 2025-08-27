 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amylyx arrête le développement d'un médicament contre une maladie cérébrale rare après l'échec d'un essai clinique
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2, détails à partir du paragraphe 3)

Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O a déclaré mercredi qu'il allait interrompre le développement de son médicament expérimental pour une maladie cérébrale rare après que le traitement n'ait pas montré de bénéfice dans un essai de phase intermédiaire.

Les actions de la société ont chuté de 7 % dans les échanges avant bourse.

La société testait le médicament sur des patientes atteintes de paralysie supranucléaire progressive, une maladie cérébrale rare et mortelle qui affecte les mouvements, l'équilibre, le mouvement des yeux, la déglutition et l'élocution.

Le médicament, AMX0035, n'a montré aucun avantage par rapport à un placebo sur les objectifs principaux ou secondaires à 24 semaines, ce qui a incité la société à interrompre l'essai à mi-parcours et son extension ouverte, a déclaré Amylyx. La société ne mènera pas non plus d'étude de phase tardive sur le médicament pour cette pathologie.

"Nous sommes déçus par ces résultats", a déclaré Camille Bedrosian, directrice médicale d'Amylyx.

