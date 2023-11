Amundi vend l’ex-filiale américaine de Lyxor à Wilshire

Amundi se déleste un peu aux Etats-Unis. Le groupe financier américain Wilshire a annoncé, mardi 31 octobre, la conclusion d’un accord définitif pour le rachat de Lyxor Asset Management Inc. (Lyxor U.S.), à la société de gestion du groupe Crédit Agricole.

Lyxor U.S. est l’ancienne filiale américaine de Lyxor Asset Management. Lyxor AM, spécialisé sur les ETF et les fonds alternatifs, avait été racheté à la Société Générale par Amundi fin 2021 . Depuis lors, la filiale évoluait dans le giron d’Amundi Holdings US et comptait quelque 20,8 milliards d’actifs sous gestion à fin juin 2023. Les détails financiers de la transaction, qui doit être clôturée au quatrième trimestre, n’ont pas été dévoilés.

Cependant, Amundi précise que l’opération ne vise pas la totalité de l’activité dont disposait anciennement Lyxor aux Etats-Unis mais seulement la plateforme de comptes gérés ( dedicated managed account platform ) qui servait une clientèle de hedge funds sur le marché américain.

Ainsi, selon un communiqué conjoint, l’acquisition de Lyxor U.S. par Wilshire renforcera les capacités de ce dernier dans les fonds alternatifs et récupérera la clientèle institutionnelle «haut de gamme» de Lyxor U.S. dont le fonds de pension des enseignants de l’Etat de Californie (CalSTRS) .

«Les placements alternatifs sont un domaine d’importance stratégique pour Wilshire et une partie importante de nombreux portefeuilles de placement. Cette acquisition contribue à notre objectif visant à proposer des solutions de placements alternatifs innovantes à notre clientèle et permettra aux clients de Lyxor U.S. d’accéder aux données de recherche de Wilshire en matière d’allocation d’actifs et d’investissement, à ses capacités de construction de portefeuille, et bien plus encore» , a commenté Jason Schwarz, directeur général adjoint et président de Wilshire. Le gestionnaire américain gère 88 milliards de dollars d’actifs.

De son côté, Amundi affirme qu’il continuera de porter son attention sur le développement de ses capacités de gestion et de distribution d’actifs sur le continent américain. «Amundi réaffirme son engagement à étendre ses activités dans les placements alternatifs liquides en dehors des Etats-Unis, à l’échelle mondiale», indique le communiqué.

Adrien Paredes-Vanheule