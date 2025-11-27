Amundi tokenise son premier fonds avec Caceis

(AOF) - Amundi annonce le lancement de sa première part tokenisée du fonds monétaire Amundi Funds Cash Eur. Une première transaction a été réalisée le 4 novembre dernier et le fonds est désormais distribué de manière hybride : il reste accessible de manière traditionnelle et via la part tokenisée Amundi Funds Cash Eur - J28 EUR DLT (C). En s’appuyant sur la technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology) et sur la blockchain publique ethereum , Amundi garantit une conservation sécurisée et transparente des parts de fonds ainsi qu’une traçabilité des opérations.

Ce lancement est le fruit d'un partenariat avec Caceis, acteur majeur de l'asset servicing en Europe et un des leaders européens des activités d'agent de transfert.

Caceis fournit la technologie et l'infrastructure de tokenisation de parts de fonds, les portefeuilles digitaux pour les investisseurs, ainsi que la plateforme digitale de passage d'ordre pour les souscriptions et rachats.