Amundi se demande si les marges élevées justifient les valorisations des "méga capitalisations"

"Nous sommes désormais proches de la neutralité sur les actions des marchés développés, car la croissance économique s'avère meilleure que prévu" déclare le gérant: "compte tenu des valorisations élevées, nous nous méfions de l'excès d'exubérance et recherchons des opportunités régionales sur les marchés émergents et au Japon".

" Ces entreprises seront-elles en mesure d'accroître rapidement leur chiffre d'affaires tout en maintenant leurs marges dans un contexte de concurrence mondiale accrue et d'essoufflement des consommateurs ? ", se demande Amundi.

(AOF) - "La vigueur de l’activité économique et les anticipations des marchés concernant les décisions des banques centrales et les bénéfices des entreprises ont fait monter les prix des actifs", souligne Amundi. Le gérant estime que les valorisations "sont excessives dans certains segments tels que les méga capitalisations, dont les marges bénéficiaires sont également élevées". Pour lui cependant la question clé est de savoir "si de telles marges justifient les valorisations actuelles".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.