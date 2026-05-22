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Amundi s’associe à Previon dans le domaine du conseil en retraite
information fournie par Agefi Asset Management 22/05/2026 à 08:00

Amundi vient de nouer un partenariat avec Previon, une fintech italienne spécialisée dans le conseil en retraite, afin de fournir « des services innovants pour la planification de la retraite », rapporte le site italien d’informations Bluerating .

L’initiative vise à rendre la planification de la retraite plus simple, plus accessible et davantage fondée sur les données, grâce à des outils numériques capables de transformer des données complexes en matière de retraite en recommandations opérationnelles claires, aussi bien pour les clients que pour les conseillers.

Dans le cadre de cette collaboration, Previon mettra à la disposition d’Amundi SGR ses compétences spécialisées, ses services de conseil avancés et ses applications propriétaires.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du lancement d’Amundi PensioNEXT , la première plateforme de conseil en retraite en Italie conçue par un gestionnaire d’actifs. Previon fournira les traitements nécessaires pour analyser la situation retraite des clients et simuler différents scénarios de départ à la retraite, dans le but d’offrir une vision claire et personnalisée des perspectives futures. Ces analyses seront intégrées dans un rapport personnalisé, conçu pour accompagner les clients dans leurs décisions financières et patrimoniales à long terme.

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