Amundi renforce sa gamme PAB avec une exposition sur le crédit en dollars

Et de 20?! Amundi continue d’enrichir sa gamme d’ETF labellisés « Paris-aligned Benchmark » (PAB pour Aligné sur l’accord de Paris, 22,3 milliards d’euros d’encours à fin février) en verdissant un ancien véhicule de Lyxor sur les obligations d’entreprises libellées en dollars et notées investment grade, la meilleure notation crédit possible pour une entreprise. Le nouvel Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF (ISIN : LU1285959703) réplique un indice Bloomberg MSCI construit pour réduire de 7?% par an les émissions de carbone absolues du portefeuille, en plus d’une coupe immédiate de 50?% de son intensité carbone par rapport à l’univers de départ. Un filtre d’exclusion ESG est également ajouté, pour écarter notamment les revenus du pétrole et du gaz non conventionnels. Enfin, les obligations vertes sont surpondérées, leur poids passant de 1,66?% à 3,09?%.

L’offre d’ETF PAB sur le segment du crédit en dollars est encore réduite : seuls Xtrackers et Axa IM se sont positionnés. Le premier est passif mais réplique un indice qui ne prévoit pas ce « tilt » en faveur des green bonds. Quant à celui de la filiale d’Axa, lancé en fin d’année dernière, il est géré de manière active . A 14 points de base de frais de gestion, le nouveau véhicule d’Amundi s’affiche en tout cas comme le moins cher de la catégorie.

Séverine Leboucher